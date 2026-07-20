Экскаватор провалился в яму на улице Связистов в Новосибирске

В Новосибирске экскаватор упал в яму при ремонте дороги. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на левом берегу 19 июля произошло сразу два происшествия. На улице Связистов во время проведения ремонтных работ экскаватор провалился в яму. Инцидент случился рядом с домом №1. Об этом рассказали очевидцы в канале «АСТ-54» в МАКС.

В это же время на улице Софийской зафиксировали дорожно-транспортное происшествие. Там хэтчбек столкнулся с грузовиком. В результате удара грузовой автомобиль перевернулся и оказался на боку.

В ГАИ Новосибирска сообщили, что в аварии на улице Софийской никто не пострадал.

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