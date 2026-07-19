В Бердске волонтеры раздали воду водителям в очереди на АЗС

В Бердске волонтеры провели акцию поддержки для жителей, ожидавших своей очереди на автозаправочной станции в период повышенного спроса на топливо. Об этом сообщает пресс-служба администрации Бердска.
Добровольцы раздавали водителям и пассажирам питьевую воду, чтобы сделать ожидание более комфортным.
Для детей подготовили раскраску «Прогулка по Бердску» с изображением городских достопримечательностей, а также фломастеры.
Организаторы отметили, что акция помогла создать в очереди более спокойную и доброжелательную атмосферу.
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