В начале недели в Новосибирской области ожидаются грозы и жара

Синоптики прогнозируют дожди и грозы в Новосибирской области. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается жаркая, но дождливая погода. Об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.

20 июля ночью температура воздуха составит от +13 до +18 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +26...+31 градуса. В течение суток будет переменная облачность. В некоторых районах пройдут небольшие дожди и грозы. На юго-западе региона возможны сильные кратковременные ливни. Ночью и утром местами ожидаются туманы. Ветер будет колебаться от 2 до 9 метров в секунду, но порывы могут достигать 16 метров в секунду.

21 июля погода останется похожей. Ночью воздух прогреется до +13...+18 градусов, а днем будет +25...+30 градусов. В отдельных районах пройдут небольшие дожди с грозами. При грозе дождь может стать умеренным. Порывы ветра в дневное время также составят до 16 метров в секунду.

22 июля температура ночью опустится до +12...+17 градусов. Днем в области будет около +24...+29 градусов. Погодные условия сохранятся: ожидаются небольшие дожди и грозы. Ветер продолжит усиливаться порывами до 16 метров в секунду.

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