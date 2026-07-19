Инфляция в Новосибирской области в июне достигла 5,76%

Цены в Новосибирской области выросли на 0,72% за июнь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за июнь 2026 года цены выросли на 0,72% по сравнению с маем. Годовая инфляция в регионе ускорилась и составила 5,76%. Этот уровень ниже, чем средний показатель по стране, который достиг 6,02%. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Больше всего подорожали непродовольственные товары. Изменения в стоимости услуг и продуктов питания были менее заметными. Если учитывать данные за последние 12 месяцев, то непродовольственные товары по динамике почти сравнялись с общей потребительской корзиной. При этом услуги росли быстрее, а продукты питания – медленнее.

С учетом сезонных факторов цены в июне снова пошли вверх после майского снижения. Основными причинами стали сокращение предложения топлива, а также рост затрат на производство и доставку, которые поставщики перенесли в стоимость товаров.

В целом по России инфляция в июне также ускорилась до 6,02%. На это повлияли разовые факторы: заметное подорожание бензина, дизельного топлива, некоторых продуктов и тарифов на связь. При этом в устойчивой части инфляции давление оставалось сдержанным. Банк России планирует продолжать политику по снижению инфляции.

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