В Новосибирске спасатели ликвидировали разлив 200 литров солярки

На остановке «Звездная» из-за ДТП вылилось 200 литров дизельного топлива. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске сегодня утром в районе остановки «Звездная» произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии на проезжую часть вылилось 200 литров дизельного топлива. Общая площадь загрязнения составила 100 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Для устранения последствий на место оперативно прибыли спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы и сотрудники МКУ «Первомайский». Чтобы предотвратить возгорание и сделать дорогу менее скользкой, специалисты засыпали все загрязненное место песком. Для этой работы использовали целый КАМАЗ песка.

Сейчас сотрудники МКУ «Первомайский» собирают отработанный песок вместе с остатками солярки, чтобы полностью очистить дорогу. Водителей просят проявлять понимание и по возможности объезжать этот участок, чтобы не мешать работе дорожных служб. Специалисты стараются как можно быстрее восстановить безопасное движение на данном отрезке пути.

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