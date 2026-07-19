В Новосибирской области выдворили за пределы России более 800 иностранцев

Полиция Новосибирской области выявила 4 тысячи нарушителей миграционных правил. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Главного управления МВД России по Новосибирской области провели масштабную работу по проверке миграционного законодательства. За текущий период 2026 года полицейские осуществили почти 5 тысяч проверочных мероприятий. Инспекторы проверяли торговые точки, строительные площадки, промышленные предприятия, а также места, где проживают и останавливаются иностранные граждане.

В результате этих действий сотрудники нашли более 4 тысяч нарушителей правил миграционного учета. По итогам работы более 800 иностранцев выдворили за пределы России в административном порядке.

Также полиция подготовила и направила более 3 тысяч представлений о том, чтобы закрыть иностранцам въезд на территорию Российской Федерации. Работа велась по всем ключевым направлениям, где чаще всего встречаются нарушения миграционных норм.

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