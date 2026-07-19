За сутки в Новосибирской области произошло 14 пожаров

14 пожаров потушили в Новосибирской области за сутки. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За последние сутки в Новосибирской области зафиксировали 14 пожаров. В восьми случаях огонь распространялся на мусор и сухую траву. На водоемах происшествий не случилось. Также спасатели устранили последствия шести дорожных аварий. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В деревне Новый Шарап Ордынского района случился серьезный пожар. Огонь охватил двухэтажный бревенчатый дом. Когда первое подразделение прибыло на место, здание уже горело. Пожарные работали на объекте 40 минут и ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров. В тушении участвовали 12 человек и 4 единицы техники. Сейчас специалисты МЧС устанавливают причину случившегося.

Сотрудники МЧС просят жителей соблюдать правила безопасности. Пользоваться только исправными электроприборами и не перегружать электросеть, быть осторожными при обращении с огнем и не оставлять детей без присмотра.

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