Жители Новосибирска стали чаще покупать машино-места в 2026 году

В Новосибирске спрос на покупку машино-мест вырос на 49% за первые пять месяцев 2026 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске за первые пять месяцев 2026 года объем регистраций машино-мест вырос на 49%. Жители и компании оформили около 5 тысяч прав на парковочные места. Самым активным периодом за последние два года стал март 2026 года. Тогда в регионе зарегистрировали более 1,1 тысячи таких объектов недвижимости. Об этом сообщили в Управлении Росреестра по Новосибирской области.

С 29 мая 2026 года Росреестр упростил процедуру оформления сделок. Теперь обращения по договорам купли-продажи, составленным в простой письменной форме, рассматривают всего за один рабочий день. Это правило касается как физических, так и юридических лиц.

Напомним, что машино-место официально считается объектом недвижимости с 2017 года. Это часть здания или сооружения, которую используют только для стоянки транспорта, например, в подземных паркингах. Согласно правилам Минэкономразвития, площадь такого места должна быть от 5,3 на 2,5 метра до 6,2 на 3,6 метра.

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