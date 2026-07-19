В Новосибирске у остановки «Звездная» столкнулись Subaru и КАМАЗ

На остановке «Звездная» в Новосибирске случилось серьезное ДТП. Автомобиль Subaru Legacy на высокой скорости врезался в грузовик КАМАЗ. В лобовом столкновении пострадали оба водителя. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.
Удар пришелся прямо в бензобак фуры. Из-за сильного столкновения грузовик сильно повредился, а на проезжую часть вылилось много солярки. На место происшествия сразу приехали спасатели и пожарные. Чтобы предотвратить пожар, дорожное полотно пролили специальным составом. Спасатели использовали инструменты, чтобы вскрыть капот Subaru и провести необходимые защитные мероприятия.
Водитель Subaru получил черепно-мозговую травму и ранение головы. Водитель КАМАЗа получил незначительные травмы. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru