В Новосибирске у остановки «Звездная» столкнулись Subaru и КАМАЗ

Водители Subaru и КАМАЗ пострадали в ДТП в Новосибирске. Фото: спасатели МАСС

На остановке «Звездная» в Новосибирске случилось серьезное ДТП. Автомобиль Subaru Legacy на высокой скорости врезался в грузовик КАМАЗ. В лобовом столкновении пострадали оба водителя. Об этом сообщили в пресс-службе МАСС.

Удар пришелся прямо в бензобак фуры. Из-за сильного столкновения грузовик сильно повредился, а на проезжую часть вылилось много солярки. На место происшествия сразу приехали спасатели и пожарные. Чтобы предотвратить пожар, дорожное полотно пролили специальным составом. Спасатели использовали инструменты, чтобы вскрыть капот Subaru и провести необходимые защитные мероприятия.

Водитель Subaru получил черепно-мозговую травму и ранение головы. Водитель КАМАЗа получил незначительные травмы. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.

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