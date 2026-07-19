Новосибирцам разрешили использовать слова «махаю» и «махает»

В словарях закрепили варианты глагола «махаю» и «махает». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Слова «махаю» и «махает» теперь официально считаются правильными. Раньше лингвисты помечали их как разговорные, но теперь, как рассказала рассказала лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова, они стали полноценной литературной нормой. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно изменениям, эти формы стали равноправными вариантам глагола «машу». Эту тенденцию зафиксировали в «Большом словаре ударений» 2025 года.

В «Грамота.ру» напомнили, что правила грамматики определяют сразу несколько справочников: толковые, орфоэпические и орфографические словари. Орфографический словарь русского языка тоже признает варианты «машу» и «махаю» одинаково верными. Сейчас в русском языке осталось совсем мало глаголов, где сохраняется чередование звуков «х» и «ш», как, например, в словах «пашу» и «брешу».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX