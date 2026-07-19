Андрей Травников поздравил работников металлургии Новосибирской области

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области отмечают День металлурга. С профессиональным праздником работников и ветеранов отрасли поздравил губернатор Андрей Травников.
- От всей души поздравляю с Днем металлурга настоящих профессионалов своего дела, трудящихся на предприятиях Сибири и других регионов, а также тех, кто уже заложил прочный фундамент для развития отрасли! - написал глава региона в своем канале в МАКС.
Губернатор подчеркнул, что металлургия является опорой отечественной экономики и основой промышленного потенциала как региона, так и всей страны. По его словам, благодаря мастерству и ответственности сотен тысяч специалистов становится возможным строительство домов, дорог, мостов и создание различной техники.
Андрей Травников пожелал металлургам крепкого здоровья, безопасных условий труда и новых достижений в производстве.
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