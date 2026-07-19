Пассажир иномарки погиб в ДТП с фурой в Новосибирской области

ДТП в Коченевском районе привело к гибели человека. Фото: ГАИ Новосибирской области

Утром 19 июля 2026 года в Коченевском районе Новосибирской области случилось серьезное ДТП. На 12-м километре дороги Северный обход столкнулись иномарка и фура. В итоге пассажир легковушки погиб на месте. Подробности аварии сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Водитель «Тойота Камри» ехал из Новосибирска в сторону Омска. По предварительной версии, мужчина заснул за рулем. Из-за этого он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Ситрак».

В результате аварии в «Тойоте» погиб пассажир — мужчина примерно 30 лет. Водителя легковушки доставили в больницу с травмами. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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