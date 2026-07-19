В Ордынском районе Новосибирской области пропала 12-летняя девочка

В Новосибирской области ищут 12-летнюю девочку. Фото: ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Новосибирской области ищут пропавшую 12-летнюю девочку из поселка Ордынское. Валерия Набатникова вышла из дома 16 июля 2026 года и не вернулась. С тех пор ее местонахождение остается неизвестным. Родные забили тревогу и обратились в поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

В ориентировке указано, что девочка имеет нормальное телосложение, ее рост составляет 170 см. У нее черные волосы и голубые глаза. В момент исчезновения на ней была черная кофта с сиреневыми вставками и черная футболка, черные шорты и черно-белые кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят сообщить об этом в службу 112 или на горячую линию отряда по номеру: 8-800-700-64-52.

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