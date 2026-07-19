Просрочка по кредитам в Новосибирской области выросла до 32,2 млрд рублей

Долги жителей Новосибирской области по кредитам увеличились на 25,7%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области зафиксировали значительный рост просроченных кредитов. По данным агентства «Долговой Консультант», которые основаны на статистике Банка России, за 2025 год объем долгов жителей вырос на 25,7%. К началу 2026 года сумма просроченной задолженности по розничным кредитам без учета ипотеки достигла 30,8 млрд рублей.

Ситуация продолжила ухудшаться и в первой половине текущего года. К 1 июня 2026 года накопленный долг в регионе превысил 32,2 млрд рублей. Только за первые пять месяцев года задолженность увеличилась на 4,6%, что составляет 1,4 млрд рублей.

Сейчас доля просроченных платежей в общем кредитном портфеле Новосибирской области составляет 10,58%. Этот показатель оказался выше среднего значения по всей России, которое зафиксировали на уровне 9,57%. Таким образом, долговая нагрузка на жителей региона сейчас превышает общероссийские темпы.

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