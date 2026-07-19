В школах Новосибирской области обновят курс ОБЗР с 1 сентября

Школьники Новосибирской области начнут изучать начальную военную подготовку. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября 2026 года в российских школах начнут действовать новые правила изучения предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР). Они будут распространяться на учеников, которые в 2026/2027 учебном году перейдут в 8-й или поступят в 10-й класс. Проект приказа Минпросвещения опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Программа будет состоять из двух частей: «Начальная военная подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности». Ученики будут изучать правила поведения при чрезвычайных ситуациях, военных конфликтах, террористической угрозе и природных катастрофах. Отдельное внимание уделят безопасности дома, на улице, в общественных местах и в информационной среде.

Основной принцип курса сформулировали так: «предвидеть опасность, по возможности ее избегать, при необходимости действовать». На занятиях школьники должны научиться распознавать угрозы, избегать конфликтов, оказывать помощь себе и другим, а также правильно вести себя в опасных ситуациях.

В 8-м и 9-м классах на предмет будут выделять по одному часу в неделю. Всего за два года ученики должны пройти 68 часов программы. В 5-7-х классах ОБЗР смогут изучать дополнительно по инициативе школы и родителей. В этом случае на курс предусмотрят до 102 часов.

Авторы программы предлагают использовать практические занятия, тренажеры и виртуальные модели. При этом цифровые технологии не должны полностью заменять учителя и реальные действия учеников. Школы также смогут менять порядок изучения отдельных тем с учетом региональных особенностей, но без сокращения общего количества часов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX