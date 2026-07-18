В Новосибирской области число любителей бадминтона превысило 5,4 тысячи человек

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области в 2025 году число жителей, регулярно занимающихся бадминтоном, превысило 5,4 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирскстата.
По данным статистиков, этот динамичный вид спорта набирает популярность. Специалисты отмечают, что игра с ракеткой и воланом развивает реакцию и выносливость.
Кроме того, для занятий бадминтоном не нужно искать специально оборудованные места. Играть можно где угодно: как на профессиональном корте, так и на зеленой лужайке в парке, отмечают эксперты.
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