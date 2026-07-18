В Новосибирске 18 июля без света остались жители шести улиц

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Сегодня, 18 июля, в Новосибирске в 15:30 произошло аварийное отключение электроэнергии в Ленинском районе. Информация об этом опубликована на муниципальный портале систем жизнеобеспечения Новосибирска.
Причиной стала авария на трансформаторной подстанции ТП-2097. Без света остались жители улиц 8-го Марта, Капитана Сигова, Кемеровской, Перекопской, Столичной, Стрелочной и Уральской. В зону отключения попали десятки домов.
Тем не менее энергетики обещают восстановить подачу электроэнергии уже к 2:00 19 июля.
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