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НовостиОбщество18 июля 2026 16:35

В Новосибирске 18 июля без света остались жители шести улиц

Электричество отключили из-за аварии
Валерия МОРГУНЕНКО
Днем 18 июля произошло аварийное отключение электроэнергии в Ленинском районе.

Днем 18 июля произошло аварийное отключение электроэнергии в Ленинском районе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня, 18 июля, в Новосибирске в 15:30 произошло аварийное отключение электроэнергии в Ленинском районе. Информация об этом опубликована на муниципальный портале систем жизнеобеспечения Новосибирска.

Причиной стала авария на трансформаторной подстанции ТП-2097. Без света остались жители улиц 8-го Марта, Капитана Сигова, Кемеровской, Перекопской, Столичной, Стрелочной и Уральской. В зону отключения попали десятки домов.

Тем не менее энергетики обещают восстановить подачу электроэнергии уже к 2:00 19 июля.

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