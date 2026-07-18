Два магазина ритуальных товаров откроют на улице Одоевского в Новосибирске

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске на улице Одоевского разместят два торговых павильона по продаже намогильных сооружений. Информация следует из опубликованного на сайте мэрии города протокола № 9/2 об итогах аукциона.
Согласно документу, аукцион не состоялся из-за единственного заявившегося участника. Именно с ним и заключили договор аренды на семь лет. Площадь каждого объекта составляет 150 квадратных метров, годовая арендная плата – 816 480 рублей за каждый.
Размещение согласовано со специализированной службой по вопросам похоронного дела.
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