На улице Дачной в Новосибирске в размытую дождем яму провалился автомобиль

В яму, размытую ливневыми потоками, начал проваливаться автомобиль. Фото предоставлено очевидцем Александром.

В Новосибирске на улице Дачной, 42 образовался провал грунта, в который угодил легковой автомобиль. Об этом КП-Новосибирск рассказал очевидец.

В яму, размытую ливневыми потоками, начал проваливаться автомобиль, стоявший на парковке между домами №40 и №42 по улице Дачной. Вчера днем, 17 июля, новосибирцу Александру удалось снять происшествие на камеру.

– Провал напротив дома «Топаз». Я думаю, что глубина провала – около 2,5 метров. Однако там еще была вода в яме, – рассказал он.

Кроме того, буквально в 50 метрах от предыдущего образовалась еще одна яма.

– Опасно подходить. Земля уходит вниз, – делится кадрами провалившегося грунта Александр.

Автомобиль, угодивший в яму, отбуксировали. На помощь пришли трое мужчин.

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