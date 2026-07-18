В Новосибирском районе пропал 76-летний пенсионер

Местонахождение 76-летнего новосибирца неизвестно с 17 июля. Фото: пресс-служба ПО "ЛизаАлерт" Новосибирской области.

76-летний Сергей Рыгин из поселка Мичуринский Новосибирского района пропал 17 июля 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

С момента исчезновения местонахождение мужчины неизвестно. Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, короткие седые волосы, небольшая щетина. Пенсионер был одет предположительно в темную футболку.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Сергея Рыгина, просят сообщить по телефону горячей линии «ЛизаАлерт»: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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