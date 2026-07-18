В Новосибирске появится новый жилой квартал на правом берегу Оби между мостами

Застройщик также построит дорогу и детский сад-ясли на 265 мест. Фото: проектная документация на сайте мэрии Новосибирска.

В Новосибирске утвердили проект застройки участка на правом берегу Оби – между Октябрьским и Бугринским мостами, в границах улиц Обской, Закавказской и Бердского переулка. Проект постановления мэрии города опубликован на официальном сайте.

Под снос попадают 19 частных и многоквартирных домов, часть из которых признана аварийными. Площадь застраиваемой территории – около 1,8 гектара, работы рассчитаны до 2033 года.

В рамках комплексного развития территории (КРТ) здесь возведут жилые дома высотой до 30 этажей. Общая площадь квартир не превысит 29,38 тысячи кв. м. Застройщик также построит дорогу и детский сад-ясли на 265 мест на улице Владимира Заровного, 9, которые безвозмездно передаст городу.

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