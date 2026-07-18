В школах Новосибирска утвердили новый порядок удаления учеников с уроков

Учитель не должен самостоятельно выгонять школьника с занятия. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 сентября 2026 года в школах Новосибирска вступают в силу новые правила, регулирующие порядок удаления учеников с уроков за нарушение дисциплины. Соответствующий приказ Министерства просвещения России размещен официальном сайте опубликования правовых актов.

Согласно документу, учитель не должен самостоятельно выгонять школьника с занятия. Если ученик нарушает дисциплину на уроке, педагог сначала обязан сделать замечание.

При повторном нарушении он должен вызвать на урок уполномоченного сотрудника администрации, который принимает решение об удалении и проводит профилактическую беседу. После этого ребенок возвращается на занятие.

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