Новосибирцы могут проверить сумму больничных выплат дистанционно

Узнать точную сумму выплат по электронному листу нетрудоспособности можно не выходя из дома. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Новосибирской области напомнили о том, как проверить суммы начисленных больничных выплат. Сделать это можно дистанционно, рассказали в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области.

Узнать точную сумму выплат по электронному листу нетрудоспособности (ЭЛН) можно через портал «Госуслуги». Для этого в мобильном приложении нужно зайти в блок «Здоровье», затем в раздел «Запрос сведений по электронному листку нетрудоспособности». Там можно найти конкретный больничный или выбрать период.

При необходимости документ можно распечатать, отправить на почту или посмотреть подробную информацию. Также данные по открытым и закрытым больничным листам и суммам выплат доступны в разделе уведомлений в личном кабинете на портале «Госуслуг».

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