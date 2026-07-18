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НовостиОбщество18 июля 2026 10:34

В Первомайском районе ввели режим повышенной готовности из-за аварийного ЦТП

Без тепла могут остаться жители четырех улиц
Валерия МОРГУНЕНКО
Власти уже определили подрядчика для экстренного ремонта ЦТП на улице Березовой, 3.

Власти уже определили подрядчика для экстренного ремонта ЦТП на улице Березовой, 3.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Первомайском районе Новосибирска ввели режим повышенной готовности из-за аварийного состояния здания центрального теплового пункта (ЦТП) на улице Березовой, 3. Проект постановления мэрии города опубликован на официальном сайте.

Согласно документу, износ конструкций угрожает стабильности теплоснабжения. В случае аварии без тепла могут остаться жители домов по улицам Березовой, Шукшина, Пришвина и Твардовского.

Власти уже определили подрядчика для экстренного ремонта – МУП «Энергия». Администрация Первомайского района проинформирует жителей о введении режима и принимаемых мерах.

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