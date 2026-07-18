В Первомайском районе ввели режим повышенной готовности из-за аварийного ЦТП

Власти уже определили подрядчика для экстренного ремонта ЦТП на улице Березовой, 3. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Первомайском районе Новосибирска ввели режим повышенной готовности из-за аварийного состояния здания центрального теплового пункта (ЦТП) на улице Березовой, 3. Проект постановления мэрии города опубликован на официальном сайте.

Согласно документу, износ конструкций угрожает стабильности теплоснабжения. В случае аварии без тепла могут остаться жители домов по улицам Березовой, Шукшина, Пришвина и Твардовского.

Власти уже определили подрядчика для экстренного ремонта – МУП «Энергия». Администрация Первомайского района проинформирует жителей о введении режима и принимаемых мерах.

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