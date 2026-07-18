Гроза сорвала график движения электричек под Новосибирском

Пригородные поезда отстали от графика на час и более. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

17 июля из-за грозы произошли массовые сбои в движении электричек. Об этом сообщает телеграм-канал «Новосибирские железные дороги».

Дневной поезд Новосибирск – Тогучин более часа простоял на перегоне Инская – Восточная и вернулся в Новосибирск с опозданием на 20 минут. Вечером около 18:05 на станции Юность вышла из строя сигнализация, перестали работать светофоры, что привело к полной остановке движения в южном направлении.

Шесть пригородных поездов отстали от графика на час и более, включая экспрессы Новосибирск – Бердск и электрички до Черепаново и Искитима. Часть пассажиров пересела на автобусы, но они встали в пробку из-за закрытого переезда на Матвеевке. Движение возобновилось около 19:30, но задержки продолжались до 23 часов.

Ранее сообщалось о задержках в прибытии пассажирских поездов из Москвы в Новосибирск, виной которым стала авария на перегоне в Пермском крае: в ночь на 16 июля сошел с рельс локомотив грузового поезда и несколько вагонов.

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