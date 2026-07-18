Новосибирская прокуратура напомнила о графике работы для несовершеннолетних

Продолжительность ежедневной смены зависит от возраста и времени года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Новосибирской области напоминает работодателям и подросткам об особенностях регулирования условий труда несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно Трудовому кодексу, для работников до 16 лет установлена сокращенная неделя – не более 24 часов, для 16-18 лет – до 35 часов. Продолжительность ежедневной смены зависит от возраста и времени года: в каникулы для 14-15 лет она составляет 4 часа, 15-16 лет – 5 часов, 16-18 лет – 7 часов. В учебный год рабочий день должен длиться не более 2,5 и 4 часов соответственно.

Кроме того, запрещено привлекать несовершеннолетних к ночной работе, сверхурочным, командировкам и труду в выходные. Исключения касаются творческих профессий и летних каникул при согласии родителей.

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