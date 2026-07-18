Новосибирское МВД рассказало пенсионерам о телефонных мошенниках

Правоохранители рассказали пожилым людям об основных видах мошенничества. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Сузунском районе Новосибирской области полицейские встретились с пенсионерами, чтобы предупредить их о мошеннических схемах. Мероприятие прошло на базе центральной библиотеки в рамках расширенного заседания президиума Совета ветеранов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Правоохранители рассказали пожилым людям об основных видах и способах мошенничества, которые чаще всего применяются против них. В доступной форме они дали рекомендации, как не попасться на уловки злоумышленников и сохранить свои сбережения.

Особое внимание полицейские уделили телефонным звонкам от незнакомцев. Они посоветовали не доверять сомнительным собеседникам и сразу сообщать о подозрительных случаях в полицию. В ходе беседы сотрудники привели реальные примеры, когда жители области лишались денег, и подробно разобрали, как можно было избежать обмана.

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