Спасатели предупредили новосибирцев об опасности купания в грозу

Вода является отличным проводником электричества. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Спасатели предупредили жителей Новосибирска о смертельной опасности купания в водоемах во время грозы. Удар молнии может настигнуть пловца даже в том случае, если разряд пришелся в воду в нескольких десятках метров от него. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

В ведомстве объяснили, что вода является отличным проводником электричества, а человеческое тело — самым простым путем для тока. При попадании молнии в водоем заряд мгновенно расходится по поверхности, создавая смертельную зону радиусом до 30-50 метров, чего достаточно для остановки сердца. Особенно опасна ситуация, когда человек находится на лодке, сапе или просто плывет.

Кроме того, спасатели обратили внимание на эффект шагового напряжения: когда молния бьет в воду или землю, ток растекается вокруг, и между разведенными ногами или растянутым в воде телом возникает разница потенциалов, которая многократно усиливает поражение. Многие ошибочно полагают, что раз дождь уже начался, то опасаться нечего, однако пик активности молний часто приходится как раз на границу грозового фронта, а сильный ветер может сбить с ног даже опытного пловца и вызвать переохлаждение с судорогами.

Спасатели рекомендуют при приближении грозы немедленно выходить из воды и отходить от кромки берега минимум на 30-50 метров. Также нужно снять металлические украшения и часы, отложить удочки и палки. Не следует прятаться под одинокими высокими деревьями, особенно дубами и соснами.

Лучше всего спуститься в низину или овраг, а при отсутствии укрытия присесть на корточки, обхватив колени руками. Оценить расстояние до грозы можно по времени между вспышкой и раскатом: три секунды означают, что эпицентр примерно в километре, а если интервал сокращается — фронт приближается.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX