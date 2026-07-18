В Новосибирской области за сутки потушили 24 техногенных пожара

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области за прошедшие сутки спасатели ликвидировали 24 техногенных пожара и шесть раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия. Также под контролем ведомства находится безопасность людей на водных объектах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
С 18 по 22 июля в ряде районов региона сохранится высокая пожароопасность четвертого класса. Речь идет об Убинском и Чановском муниципальных округах, а также Барабинском, Каргатском и Чулымском районах. На юго-западе области, в частности в Карасукском округе, местами ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
Кроме того, во второй половине июля из-за сокращения сбросов воды Новосибирской ГЭС в нижнем бьефе реки Обь у села Дубровино прогнозируют снижение уровня воды. По данным спасателей, он может опуститься ниже проектной навигационной отметки в 230 сантиметров.
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