В Новосибирской области за сутки потушили 24 техногенных пожара

С 18 по 22 июля в ряде районов региона сохранится высокая пожароопасность. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за прошедшие сутки спасатели ликвидировали 24 техногенных пожара и шесть раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия. Также под контролем ведомства находится безопасность людей на водных объектах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

С 18 по 22 июля в ряде районов региона сохранится высокая пожароопасность четвертого класса. Речь идет об Убинском и Чановском муниципальных округах, а также Барабинском, Каргатском и Чулымском районах. На юго-западе области, в частности в Карасукском округе, местами ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Кроме того, во второй половине июля из-за сокращения сбросов воды Новосибирской ГЭС в нижнем бьефе реки Обь у села Дубровино прогнозируют снижение уровня воды. По данным спасателей, он может опуститься ниже проектной навигационной отметки в 230 сантиметров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX