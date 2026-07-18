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НовостиОбщество18 июля 2026 7:48

Под Новосибирском продают изъятую машину за 268,5 тысяч рублей

Речь идет о сером Hyundai Tucson 2021 года выпуска
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Автомобиль находится в федеральной собственности.

Автомобиль находится в федеральной собственности.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области на продажу выставили изъятый автомобиль. Торги по реализации имущества, обращенного в собственность государства, назначены на 17 августа. Информация размещена на сайте ГИС Торги.

Речь идет о сером Hyundai Tucson 2021 года выпуска. Начальная цена машины составляет 268 510,53 рубля, шаг аукциона — 13 425,53 рубля, что соответствует 5% от стартовой стоимости.

Автомобиль находится в федеральной собственности и продается в том состоянии, в котором есть. В объявлении указано, что продавец не несет ответственности за скрытые дефекты, а проданное имущество обмену и возврату не подлежит. Покупателю при выявлении недостатков придется самостоятельно решать, нужно ли приводить машину в соответствие с установленными требованиями, и делать это за свой счет. Также на транспортное средство наложены запреты на регистрационные действия.

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