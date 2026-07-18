Пенсионера зажало в салоне «Нивы» после столкновения с авто в Новосибирске

От сильного удара отечественный внедорожник развернуло. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поздней ночью в Новосибирске на заправочной станции произошла авария с участием трех автомобилей, в результате которой пострадал водитель одной из машин. Спасателям пришлось деблокировать мужчину из деформированного салона. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Инцидент произошел по адресу улица Речкуновская, 15. По предварительным данным, водитель Mazda-3 с признаками алкогольного опьянения на полном ходу врезался в «Ниву», которая стояла у колонки. От сильного удара отечественный внедорожник развернуло, и он зацепил припаркованный рядом Tenet.

В результате столкновения водителя «Нивы» 1952 года рождения зажало внутри салона деформированным кузовом и сиденьем. Прибывшие спасатели с помощью гидравлического инструмента аккуратно освободили мужчину и передали бригаде скорой помощи, которая доставила его в больницу. Водители Mazda и Tenet не пострадали, медицинская помощь им не потребовалась.

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