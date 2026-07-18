В Новосибирске уровень воды в Оби может упасть ниже отметки в 230 см

До вечера 18 июля в регионе местами ожидаются грозы. Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

Синоптики объявили штормовое предупреждение для жителей Новосибирской области из-за комплекса неблагоприятных погодных явлений. В ближайшие дни в регионе ожидаются грозы и высокая пожароопасность. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

В Новосибирской области из-за уменьшения сбросов воды Новосибирской ГЭС в нижнем бьефе реки Обь у села Дубровино уровни воды во второй половине июля прогнозируются ниже навигационной отметки в 230 сантиметров. В районе Новосибирска минимальные уровни также сохранятся ниже проектной отметки в 80 сантиметров.

До вечера 18 июля в регионе местами ожидаются грозы, а до 20 июля сохранится высокая пожароопасность четвертого класса.

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