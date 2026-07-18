В Новосибирске язык мальчика застрял в машинке для стрижки ногтей

Это уже второй аналогичный случай за два дня. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске спасатели второй день подряд освобождают детей из электрических машинок для стрижки ногтей. Поздно вечером к ним поступил вызов — двухлетний мальчик засунул кончик языка в прибор и не мог его вытащить. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

Кожа ребенка оказалась зажата между металлическими лезвиями. Спасатели аккуратно освободили язык малыша и передали его бригаде скорой помощи, которая увезла пострадавшего в больницу.

В ведомстве отметили, что это уже второй аналогичный случай за два дня — вчера пострадал другой ребенок. Спасатели просят родителей быть внимательными: прятать электрические и механические триммеры в недоступные для детей места, объяснять малышам, для чего предназначен прибор, и напоминать, что в него нельзя совать ничего, кроме пальца, и то только во время стрижки взрослыми.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX