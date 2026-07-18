Новосибирск занял пятое место по дороговизне посещения открытых бассейнов

Всего в городах-миллионниках работает более 230 открытых бассейнов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики геосервиса 2ГИС выяснили, сколько стоят открытые бассейны в крупнейших городах России. Новосибирск оказался на пятом месте по стоимости разового посещения среди всех городов-миллионников.

Согласно исследованию, в будние дни новосибирцам разовое посещение открытого бассейна обходится в среднем в 2260 рублей, а в выходные — в 2850 рублей. Дороже всего плавать под открытым небом в Москве, на втором месте Санкт-Петербург, замыкают тройку Екатеринбург и Казань.

Всего в городах-миллионниках работает более 230 открытых бассейнов. Больше всего таких объектов в Москве — 58, в Краснодаре — 33, в Ростове-на-Дону — 25.

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