В Новосибирске ищут пропавшую 78-летнюю женщину

В день исчезновения женщина была одета в красную ветровку. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Кировском районе Новосибирска разыскивают 78-летнюю женщину, которая не вернулась домой 17 июля. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе города. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Речь идет о Марии Трофимовне Баяндиной (в девичестве Шишкиной) 1948 года рождения. Ее приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, каштановые с проседью волосы, заплетенные в косу, серо-зеленые глаза.

В день исчезновения женщина была одета в красную ветровку, светлые цветные штаны, желтые ботинки и желтую шляпу. При себе у нее была черная сумка через плечо.

Всех, кто видел пропавшую или знает, где она может находиться, просят позвонить по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или на номер 112. Добровольцам также нужна помощь в поисках.

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