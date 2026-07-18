Подразделения МЧС получили новые служебные машины под Новосибирском

Машины получили отделы надзорной деятельности и профилактической работы. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии профессионального праздника в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области чествовали сотрудников Государственного пожарного надзора. Отличившимся офицерам вручили ведомственные награды и присвоили очередные специальные звания. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Действующих сотрудников наградили медалью МЧС России «За предупреждение пожаров», нагрудным знаком «За заслуги» и благодарственными письмами. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, которые помогают обучать и готовить молодых специалистов.

Кроме того, парк служебных автомобилей пополнился новой техникой. Машины получили отделы надзорной деятельности и профилактической работы в Искитиме и Искитимском районе, а также в Краснозерском, Ордынском, Кочковском, Черепановском и Маслянинском районах. Как пояснили в ведомстве, современное оснащение повысит эффективность профилактической работы подразделений.

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