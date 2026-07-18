Телеведущая Чурикова назвала Новосибирск столицей Сибири и запустила опрос

В опросе приняли участие 22,5 тысячи человек. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Телеведущая Яна Чурикова разместила в соцсетях ролик о достопримечательностях Новосибирска, назвав город столицей Сибири. Это вызвало недовольство у пользователей из Красноярска.

Чурикова обратилась к подписчикам с просьбой помочь разобраться в споре и сделал опрос: какой город считать столицей Сибири — Новосибирск или Красноярск. На данный момент в опросе приняли участие 22,5 тысячи человек. Новосибирск набрал 72% голосов, Красноярск — 28%.

В комментариях пользователи отметили, что оба города по-своему являются столицами. Новосибирск, по их мнению, — столица Западной Сибири, а Красноярск — Восточной.

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