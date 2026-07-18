Фестиваль сибирской бани «Добрый пар» стартует в Новосибирске 18 июля

Вход на фестиваль сделали свободным для всех желающих. Фото: мэрия Новосибирска

Сегодня в Новосибирске стартует серия летних городских праздников на берегу Обского моря. Первым событием станет фестиваль сибирской бани «Добрый пар», который пройдет 18 и 19 июля в парке «У моря Обского» с полудня до восьми вечера. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В сосновом лесу для гостей развернут банный городок с мобильными банями, юртами и банями-бочками, оборудованными купелями и чанами. Российские производители печей проведут тест-драйв своей продукции. Вход на фестиваль сделали свободным для всех желающих.

В рамках соревновательной программы пройдут два чемпионата по парению — командный и личный. Лучшие пармейстеры Сибири продемонстрируют свое мастерство, а для гостей организуют бесплатные сеансы коллективного парения. Также для посетителей подготовили мастер-классы по банным традициям, кузнечному делу, гвоздестоянию и массажным практикам. В «Городе мастеров» можно будет увидеть гончарные и кузнечные мастерские.

На главной сцене выступят гусляры, в торговых рядах представят товары со скидками до пятидесяти процентов, а на гастрокорте гостей угостят блюдами русской кухни. Фестиваль «Добрый пар» откроет новый сезон туристического проекта «Обские фестивали». В этом году в программу также вошли День Оби 25 июля и Фестиваль ухи 26 июля.

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