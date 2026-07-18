В Новосибирске мясо курицы подорожало до 230 рублей за килограмм

Окорочка подорожали на 3,5%. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске за месяц выросла цена на охлажденную и мороженую курицу. В июне килограмм мяса птицы стоил 230,04 рубля, тогда как в мае — 226,93 рубля. Об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

По сравнению с январем текущего года, когда курица стоила 228,48 рубля, рост составил около полутора рублей. А если смотреть на декабрьские цены (223,34 рубля), то подорожание за полгода оказалось более заметным — почти на семь рублей.

Помимо курицы, в регионе выросли цены и на другие мясные продукты. Окорочка подорожали на 3,5%, мясной фарш — на 3,2, вареная колбаса — на 2,9, бескостная свинина — на 2,3, а сосиски с сардельками — на 1,5%.

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