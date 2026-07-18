В Новосибирске ветер опрокинул грузовик на улице Дуси Ковальчук

В Новосибирске из-за сильного ветра перевернулся грузовой автомобиль. Об этом КП-Новосибирск сообщил читатель.
Инцидент произошел на улице Дуси Ковальчук. На кадрах с места видно, что у грузовика отсутствуют два колеса.
Накануне в городе прошел сильный ливень, который начался после продолжительной аномальной жары. Раскаленный город за несколько минут накрыла плотная стена дождя.
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