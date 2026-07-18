Прилет трех рейсов перенесли в новосибирском аэропорту Толмачево

Рейс ZF 448 из Антальи ожидали в 08:50. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 18 июля в новосибирском аэропорту Толмачево задержали прилет четырех пассажирских рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Самолет авиакомпании «Победа» DP 6595 должен был прилететь в Новосибирск из московского Шереметьево в 07:55, но его прибытие перенесли на 08:35. Рейс ZF 448 из Антальи ожидали в 08:50, однако расчетное время его посадки сдвинули до 09:13.

Посадка рейса S7 5262 из Якутска вместо 09:05 намечена только на 11:20.

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