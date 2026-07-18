Число преступлений в Новосибирской области сократилось на 13,5%

Итоги работы подвели на коллегии 17 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за первое полугодие 2026 года зарегистрировали более 16 тысяч преступлений, что на 13,5% меньше, чем годом ранее. Итоги работы подвели на коллегии ведомства 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На заседании рассмотрели результаты работы подразделений по разным направлениям: раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, экономическими нарушениями и преступлениями в сфере информационных технологий. Отдельно отметили, что количество тяжких и особо тяжких преступлений сократилось почти на 30%.

В торжественной части мероприятия личному составу зачитали распоряжение президента России. В документе говорилось об объявлении благодарности начальнику отдела Управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД России по Новосибирской области.

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