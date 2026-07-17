Нутрициолог Шипарева: «Есть черную смородину опасна при тромбофлебите»

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Семейный нутрициолог Наталья Шипарева предупредила, что черная смородина может быть опасна для некоторых людей. Об этом сообщает издание NEWS.ru.
По словам эксперта, в 100 граммах ягоды содержится около 180 мкг витамина К, что выше суточной нормы. Этот витамин усиливает свертываемость крови, поэтому смородину нельзя есть при варикозе, тромбофлебите и после тромбоза — она может спровоцировать новые тромбы.
Кроме того, органические кислоты в составе ягоды раздражают слизистую желудка. При гастрите, язве и рефлюксе даже горсть смородины вызывает изжогу и обострение. В период ремиссии допустимы только единичные ягоды после еды. Соки и морсы из-за агрессивного воздействия на эмаль нутрициолог советует пить через трубочку.
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