Нутрициолог Шипарева: «Есть черную смородину опасна при тромбофлебите»

Она может спровоцировать новые тромбы. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Семейный нутрициолог Наталья Шипарева предупредила, что черная смородина может быть опасна для некоторых людей. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

По словам эксперта, в 100 граммах ягоды содержится около 180 мкг витамина К, что выше суточной нормы. Этот витамин усиливает свертываемость крови, поэтому смородину нельзя есть при варикозе, тромбофлебите и после тромбоза — она может спровоцировать новые тромбы.

Кроме того, органические кислоты в составе ягоды раздражают слизистую желудка. При гастрите, язве и рефлюксе даже горсть смородины вызывает изжогу и обострение. В период ремиссии допустимы только единичные ягоды после еды. Соки и морсы из-за агрессивного воздействия на эмаль нутрициолог советует пить через трубочку.

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