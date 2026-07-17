Депутат Свинцов: «Вузы могут исключить письменные экзамены из-за ИИ»

Парламентарий добавил, что изменения затронут и учебные планы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что из-за развития искусственного интеллекта высшее образование ждут серьезные изменения. Об этом сообщает издание «Абзац».

По словам депутата, нейросети сделают письменные курсовые и дипломные работы бессмысленными, потому что их можно будет генерировать без участия студента. Поэтому вузам придется возвращаться к устной форме экзаменов и защит. При этом использование ИИ станет обязательной частью учебного процесса, но, как подчеркнул Свинцов, собственные знания никто не отменял.

Парламентарий добавил, что изменения затронут и учебные планы. По его оценке, около 30–40% предметов потеряют актуальность, и их нужно исключить из программ. В пример он привел Китай, где уже убрали около полутора тысяч дисциплин и профессий в вузах. Преподавателям, ученым и психологам предстоит изучить новые подходы и решить, какие занятия оставить, а какие видоизменить или убрать полностью.

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