Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+17°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2026 15:53

Певица Пелагея: «Смерть вдовы телеведущего Юрия Николаева – большая трагедия»

Элеонора Николаева ушла из жизни 12 июля, через семь месяцев после смерти супруга
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
По словам певицы, Элеонора была для Юрия Николаева опорой.

По словам певицы, Элеонора была для Юрия Николаева опорой.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Певица Пелагея прокомментировала смерть Элеоноры Николаевой, вдовы телеведущего Юрия Николаева, сообщает издание «Абзац».

Элеонора Николаева ушла из жизни 12 июля, через семь месяцев после смерти супруга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище рядом с мужем. Причина смерти женщины не раскрывается. Юрий Николаев умер 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет от онкологического заболевания.

Пелагея назвала случившееся большой трагедией и отметила, что эта пара всегда была для нее примером настоящей любви. По словам певицы, Элеонора была для Юрия Николаева опорой, а их уход воспринимается как совместный, как и вся их жизнь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX