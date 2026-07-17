Певица Пелагея: «Смерть вдовы телеведущего Юрия Николаева – большая трагедия»

По словам певицы, Элеонора была для Юрия Николаева опорой. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Певица Пелагея прокомментировала смерть Элеоноры Николаевой, вдовы телеведущего Юрия Николаева, сообщает издание «Абзац».

Элеонора Николаева ушла из жизни 12 июля, через семь месяцев после смерти супруга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище рядом с мужем. Причина смерти женщины не раскрывается. Юрий Николаев умер 4 ноября 2025 года в возрасте 76 лет от онкологического заболевания.

Пелагея назвала случившееся большой трагедией и отметила, что эта пара всегда была для нее примером настоящей любви. По словам певицы, Элеонора была для Юрия Николаева опорой, а их уход воспринимается как совместный, как и вся их жизнь.

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