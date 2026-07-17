В Новосибирске пройдет мотокросс на автодроме 18 и 19 июля

Отдельно выступят любители и ветераны. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 18 и 19 июля на автодроме «Сибирское кольцо» пройдут всероссийские соревнования и первенство области по мотоциклетному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На трассу по адресу Пролетарская, 271/5 выйдут райдеры из десяти стран. Среди них — спортсмены из России, Казахстана, Киргизии, Конго, Узбекистана, Беларуси, Таджикистана, Китая, Германии и Румынии.

В программе соревнований заезды в классах 50, 85, 125, 250, 500 кубических сантиметров, а также в открытом классе. Отдельно выступят любители и ветераны. Торжественное открытие Кубка содружества по мотоциклетному спорту состоится 18 июля в 12:00.

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