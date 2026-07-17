Бердская библиотека получила сборники поэта Владимира Черемисина

Теперь читатели смогут познакомиться с его творчеством. Фото: ЦБС Бердска

Авторские сборники поэта Владимира Черемисина передали в городские библиотеки Бердска. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального бюджетного учреждения «Централизованная Библиотечная Система города Бердска».

Книги в фонд передали родственники поэта. Теперь читатели смогут познакомиться с его творчеством. Владимир Черемисин писал стихи еще с юности, его произведения публиковались в журналах «Сибирские огни» и «Уральский следопыт», а также в региональных изданиях и альманахах.

С 2011 года поэт жил в Бердске. Он проводил творческие вечера, встречался с читателями, поддерживал начинающих авторов. До переезда в Бердск Черемисин много лет работал учителем, школьным инспектором, а затем семнадцать лет возглавлял отдел культуры в Мошковском районе.

В своих стихах поэт писал о любви, родной земле, природе и людях. Он был членом Российского союза писателей, входил в жюри конкурсов и фестивалей. Его имя внесено в «Золотую книгу культуры» Новосибирской области.

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