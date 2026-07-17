В Новосибирске 18 июля стартуют «Обские фестивали»

25 и 26 июля события перенесутся в парк «Бугринская роща». Фото: телеграм-канал Максима Кудрявцева

В Новосибирске 18 июля стартует большой летний туристический проект «Обские фестивали». Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

В первый день, 18 июля, в парке «У моря Обского» начнется фестиваль сибирской бани «Добрый пар». Гостей ждут парные процедуры, мастер-классы, соревнования банщиков и концерты. Площадка будет работать два дня до восьми часов вечера.

25 и 26 июля события перенесутся в парк «Бугринская роща». С 10 до 22 часов там будут отмечать День Оби с выступлениями музыкальных коллективов и интерактивами для детей и взрослых. В этот же день, с 11 до 22 часов, пройдет Фестиваль ухи в формате экопикника, где любители гастрономии смогут попробовать разные варианты этого блюда и узнать секреты его приготовления.

Цель проекта — объединить города вдоль Оби, раскрыть природный и исторический потенциал территорий, а также развивать внутренний туризм. В этом году на празднование приедут делегации из Бердска, Нефтеюганска и Алтайского края. Эксперты и представители регионов обсудят будущее реки: от водных маршрутов и экологии до создания единого культурного пространства.

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