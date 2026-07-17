Прилет четырех рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево

Задерживается рейс S7 5890 из Стамбула. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 17 июля в новосибирском аэропорту Толмачево задерживаются несколько прибывающих рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Рейс S7 5226 из Иркутска должен был прилететь в 21:10, но теперь ожидается в 21:30. Рейс S7 5104 из Сочи сдвинули с 22:10 на 23:48. Прилет самолета из Махачкалы (S7 5152) перенесли с 22:40 на 23:08.

Также задерживается рейс S7 5890 из Стамбула. Его прибытие вместо 23:35 запланировано на 23:59.

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