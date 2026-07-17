Врач Тен: «Организму нужно менее четверти чайной ложки соли в день»

По словам терапевта, большинство людей ежедневно превышают рекомендуемое количество Фото: Станислав ШАХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Новосибирской области рекомендуется употреблять не более пяти граммов поваренной соли в сутки. Об этом NEWS.RU рассказала терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен.

По словам врача, организму для нормальной работы требуется около 500 миллиграммов натрия, что соответствует менее четверти чайной ложки поваренной соли.

При этом Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничивать потребление соли до пяти граммов в день.

— Всемирная организация здравоохранения рекомендует ограничиваться пятью граммами ежедневно. В реальности же среднее потребление в большинстве развитых стран, включая Россию, колеблется от восьми до 15 граммов соли, а иногда и выше, — отметила Зарема Тен.

Терапевт подчеркнула, что современный рацион значительно превышает физиологические потребности организма в натрии.

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